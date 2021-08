Sei in cerca di una tastiera wireless? Allora buttati su quella di TedGem che su Amazon è in promozione e la paghi appena 15,67€. Risparmi subito una decina di euro circa e ti porti a casa un gioiellino.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Tastiera wireless: con TedGem vai sul sicuro

Una bellissima tastiera wireless ti rivoluziona la postazione PC. Come mai? Ti elimina il fastidio di cavi e cavetti a penzoloni e soprattutto se ne hai esigenza te la porti dietro utilizzandola ovunque. Questo modello di TedGem è semplice ma ha tutto al suo interno, quindi se vuoi la sfrutti anche accoppiandola al tuo laptop per poter scrivere agevolmente.

Dalle dimensioni perfette ha un layout QWERTY italiano che rende la digitazione fluida. Il profilo ribassato dei tasti la rende abbastanza silenziosa e conduce le dita al posto giusto così da poter essere sempre più veloce nella scrittura. Con i tasti funzione hai tutto a portata di mano, letteralmente anche perché sono abbinati a dodici scorciatoie diverse che ti semplificano il lavoro.

Le caratteristiche non terminano qui visto che sulla destra ha integrato un vero e proprio trackpad: come detto in precedenza, con questa tastiera hai proprio tutto ciò di cui hai bisogno.

In merito alla connessione con il PC o un altro dispositivo, questa avviene in modo semplicissimo: ti basta connettere il micro ricevitore compreso in confezione ed il gioco è fatto. La utilizzerai fin da subito.

Acquista subito la tua tastiera wireless di TedGem su Amazon a soli 15.67€. La ricevi in appena un giorno lavorativo grazie alle spedizioni Prime assicurate. Se invece sei cliente standard non avere timore: puoi optare per le spedizioni nei punti di ritiro così che non dovrai pagare neanche un euro in più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica