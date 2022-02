Tastiera wireless COMPLETA: è Logitech e non puoi sbagliare

Con una tastiera wireless come questa di Logitech vai nettamente sul sicuro. Comodità, completezza e ottimo rapporto qualità/prezzo tutti riuniti in un unico prodotto. Con il piccolo sconto andato online su Amazon è la tua occasione per portatela a casa. Con soli 38,89€ diventa tua in un solo click.

Finalmente dici addio ai cavi e cavetti, ed hai a disposizione la totale libertà di movimento.

Tastiera wireless: tutto quello che stavi cercando all'interno di questa

Semplicissima dal punto di vista di design, questa tastiera wireless di Logitech è essenziale perché senza strafare ti mette a disposizione tutto quello che stavi cercando. Infatti non ti priva di niente per poter lavorare al computer ore e ore e non uscire mai pazzo.

Il layout QWERTY italiano ti fa digitare alla velocità della luce senza perdere neanche un secondo in cerca di quella lettera accentata che ti serve. Con tanto di tastierino numerico e di tasti funzione, risolvere ogni problema con un dito è possibile. Infatti hai a portata di mano anche i comandi veloci con cui apri pagine, gestisci la musica e così via in un secondo.

Non manca il LED che ti informa sul caps lock attivato e un meccanismo al di sotto dei tasti che ti regala il silenzio più assoluto.

Conta che il bello deve ancora venire: non hai bisogno di stare lì lì a ricaricarla e sai perché? Con delle semplici batterie l'autonomia di questa tastiera si attesa a ben 3 anni continuativi.

Ti informo, in conclusione, che la colleghi al tuo dispositivo preferito mediante un semplicissimo micro ricevitore USB.

Acquista al volo questa tastiera wireless firmata Logitech su Amazon, un'occasione unica visto che con un click la paghi appena 38,89€.