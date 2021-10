Tastiera ultra slim e wireless a 12€: è Trust quindi non avere paura

La tastiera ultra slim di Trust è pazzesca: super portatile ti consente di avere a portata di mano un prodotto eccezionale che infili nello zaino e ti porti ovunque. La abbini a laptop, computer, tablet e smartphone per il massimo della comodità così non ne potrai più fare a meno. Disponibile in >promozione su Amazon, costa appena 12,99€ grazie al ribasso del 35%. Cosa stai aspettando?

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia e se sei membro Prime ricevi il tuo ordine in un solo giorno lavorativo.

Trust: questa sua tastiera ultra slim è perfetta

All'apparenza molto semplice, la tastiera ultra slim di Trust ti permette di avere a portata di mano tutto ciò di cui hai bisogno. Infatti ti mette all'occorrenza ogni genere di funzione che può tornarti utile sia su PC che su device mobile. In colorazione bianca e argento è veramente carina anche dal punto estetico quindi non tergiversare troppo.

Come già ti preannunciavo, la puoi abbinare al dispositivo che preferisci. Ovviamente è compatibile sia con sistemi Android che iOS, MacOS e Windows per il massimo della comodità. Attraverso gli appositi tasti di switch ti è possibile accoppiarla a ben tre dispositivi differenti e passare da uno all'altro nel giro di un click.

Il layout è QWERTY italiano e non manca di tasti funzione e comandi rapidi. In merito alla sua connessione ti posso dire che sfrutta il Bluetooth quindi è semplicissima da avviare!

Allora, non è uno spettacolo? Io penso proprio di sì ed è per questo che dovresti comprare questa tastiera ultra slim su Amazon a soli 12,99€. La ordini e la ricevi a casa in uno o due giorni con le spedizioni Prime. Se non sei abbonato opta per le consegne presso i punti di ritiro così non dovrai pagare neanche un euro in più.