La tastiera Bluetooth da 10 pollici è in promozione su Amazon a soli €15,19. Il doppio sconto ti permette di risparmiare qualche euro sul prezzo di listino rendendo questa acquisto eccezionale se sei in cerca di un prodotto con tali caratteristiche.

La ricevi a casa in poco tempo e gratuitamente.

Perché acquistare una tastiera Bluetooth portatile

Avere una tastiera Bluetooth portatile a portata di mano fa sempre comodo soprattutto se possiedi un tablet, ti piace scrivere sullo smartphone in modo agevole o hai necessità di rendere il tuo iPad ancora più evoluto. Questo modello in particolare ha una dimensione ridottissima e in più in questa colorazione che varia dal bianco al verde è esteticamente appagante e si fa notare a prima occhiata.

La sua struttura è altamente sottile e per questo può essere infilata in borsa o in zaino senza che ti debba preoccupare delle sue dimensioni. La colleghi al tuo dispositivo mediante Bluetooth e la inizi ad utilizzare fin dal primo momento. Infatti la puoi abbinare sia a dispositivi iOS che Android o ancora Windows per il massimo della comodità.

Per quanto riguarda la digitazione, quest'ultima resa agevole da un layout QWERTY. Sono presenti anche i tasti funzione che vengono abbinati a delle scorciatoie così da poterti permettere di avere tutto sotto portata di mano.

Non devi mai preoccuparti della batteria perché con una carica completa poi utilizzare questo dispositivo fino 120 giorni se attivi la modalità di sospensione automatica. Inoltre all'interno della confezione ti viene fornito anche un cavo USB incluso.

Ultima chicca che non devi sottovalutare è la presenza di diversi LED in alto a destra che ti consentono di sapere se è attivato il caps lock, se il Bluetooth è in funzione e persino a che punto è la ricarica.

Acquista la tastiera Bluetooth di 10 pollici su Amazon a soli €15,19. È un prodotto Prime e quindi se sei abbonato lo puoi ricevere in appena 48 ore se lo ordini oggi. In caso contrario, le spedizioni sono comunque gratuite se opti per la consegna nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica