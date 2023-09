Tastiera meccanica Trust GXT 1863 Thaz: prezzo BOMBA su Amazon

Se sei un appassionato di gaming, sicuramente sai quanto sia importante avere un equipaggiamento di alta qualità. La tastiera è uno degli strumenti più cruciali, e oggi ti presentiamo la Trust GXT 1863 Thaz, la tastiera meccanica da gaming più venduta nella sua categoria su Amazon, e che ora è disponibile con uno sconto folle del 60%. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo stracciato di soli 19,99 euro.

Tastiera meccanica Trust GXT 1863 Thaz: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

La Trust GXT 1863 Thaz è progettata con l’utente in mente. Con il suo formato integrale, layout QWERTY e tastierino numerico, questa tastiera offre la massima comodità per giocare o lavorare. Non dovrai più sacrificare spazio per il tastierino numerico, perché con questa tastiera avrai tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano.

Una delle caratteristiche che rendono la Trust GXT 1863 Thaz eccezionale è l’uso degli switch Outemu RED. Questi switch sono noti per la loro velocità, con un punto di attuazione di soli 2 mm. Ciò significa che potrai premere i tasti con una rapidità sorprendente, ottenendo un vantaggio competitivo in ogni partita. Vinci prima che il tuo avversario si renda conto di cosa sta succedendo!

Le feste LAN non saranno mai più le stesse con la Trust GXT 1863 Thaz. Questa tastiera offre 14 modalità di illuminazione diverse, che ti permettono di personalizzare l’aspetto della tastiera secondo il tuo stile o l’atmosfera dell’ambiente. Stupisci i tuoi amici o crea un’atmosfera unica nella tua stanza con questa tastiera da gaming che è l’anima della festa.

La tecnologia N-key rollover anti-ghosting garantisce che ogni pressione dei tasti venga registrata. Non importa quanto velocemente premi i tasti durante le tue sessioni di gioco intense, la Trust GXT 1863 Thaz non perderà mai un colpo. Giocherai al meglio delle tue capacità e vincerai subito!

Nessuna cosa è più frustrante di un gioco interrotto a causa di un prematuro tocco del tasto Windows. Con la Trust GXT 1863 Thaz, puoi attivare facilmente la modalità gaming per disattivare il tasto Windows. In questo modo, potrai concentrarti sul gioco senza alcuna interruzione, anche nelle partite più animate.

In conclusione, la Trust GXT 1863 Thaz è una tastiera meccanica da gaming eccezionale che offre prestazioni straordinarie e personalizzazione visiva. Con il suo sconto assurdo del 60% su Amazon, ora è il momento perfetto per aggiornare il tuo setup gaming al livello successivo. Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquistala subito al prezzo ridicolo di soli 19,99 euro. mi raccomando, non perdere altro tempo, occasioni come questa sono da cogliere al volo.

