Tastiera meccanica Kemove K98, doppio sconto imperdibile: è formidabile

La tastiera meccanica Kemove K98 è un ottimo prodotto che oggi può essere tuo ad un prezzaccio davvero competitivo, considerate le sue funzionalità avanzate. Con un layout al 90%, la K98 include 98 tasti e supporta tre modalità di connettività: Bluetooth 5.1, 2.4 GHz e USB Type-C, permettendo una grande versatilità d’uso sia con dispositivi cablati che wireless.

Su Amazon può essere tua a solamente ad appena 53,99€, grazie alla combinazione di uno sconto del 20% sul suo prezzo di listino e un ulteriore coupon da 10€. Davvero non male!

Il design della Kemove K98 è pensato per essere robusto e versatile. La tastiera è dotata di keycaps in PBT double-shot, per un’ottima durata e resistenza all’usura, e offre un profilo ASA per un’esperienza di digitazione confortevole. Il case include pad in silicone per la riduzione del rumore, migliorando la sensazione tattile durante la digitazione. Le dimensioni compatte e il peso di 1.4 kg la rendono stabile ma facile da spostare.

La K98 è completamente hot-swappable, consentendo agli utenti di sostituire i switch senza necessità di saldatura. È disponibile con switch Gateron Brown, Red o Silver, permettendo una personalizzazione del feeling di digitazione. La tastiera offre una retroilluminazione RGB per tasto con 15 modalità di illuminazione, inclusa una striscia luminosa diffusa intorno al case che può sincronizzarsi con la musica​.

La batteria da 4000 mAh garantisce una lunga durata, permettendo ore di utilizzo continuo prima di doverla ricaricare. La tastiera supporta anche il passaggio tra più dispositivi grazie alla connettività multipoint, facilitando l’uso in ambienti con più periferiche. Non manca nemmeno un’utile applicazione per gestire la tastiera, personalizzando i tasti e la registrazione dei macro. Insomma, è davvero un ottimo prodotto che dalla sua può vantare un prezzo decisamente competitivo, se paragonato a quello di molte altre tastiere con caratteristiche simili. Proprio per questo, ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta: acquista la K98 approfittando del doppio sconto!