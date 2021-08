Sei alla ricerca di una tastiera da Gaming meccanica di ottima fattura e che non costi troppo? Allora sei finito nel posto giusto al momento giusto. In questi istanti, infatti, è disponibile su Amazon la nuova tastiera meccanica Trust Gaming GXT 865 Asta a soli 29,99 euro.

Acquistandola risparmi subito più di 30 euro ed ottieni la spedizione gratuita e veloce in tutta Italia.

Tastiera Meccanica da Gaming: ecco la nuova proposta di Trust

La nuova tastiera meccanica Trust Gaming GXT 865 Asta è stata ideata per fornire una soluzione comoda e di stile ad un prezzo estremamente piccolo. Quest’ultima è fornita di interruttori meccanici lineari a risposta rapida, creati ad hoc per sostenere oltre 50 milioni di pressioni.

Particolarità intrinseca sono proprio i tasti meccanici rossi di tipologia GXT-RED che ti garantiscono dei tempi di risposta davvero unici fornendoti così rapidità e professionalità mai viste prima.

Grazie alla retroilluminazione dei tasti ed alle 7 modalità di colore a onda arcobaleno con luminosità regolabile puoi creare delle combinazioni di colore davvero uniche. In questo modo la tua postazione gaming diventa subito più briosa acquistando una marcia in più.

La Trust Gaming GXT 865 Asta è inoltre fornita di tecnologia anti-ghosting con N-Key rollover, la quale garantisce una precisione senza precedenti degna di un vero pro-player.

La Trust Gaming GXT 865 Asta è inoltre fornita di tecnologia anti-ghosting con N-Key rollover, la quale garantisce una precisione senza precedenti degna di un vero pro-player.

