Tastiera Logitech MULTIUSO, la abbini pure alla TV: tua con soli 28€

La tastiera wireless Logitech K400 Plus ha tutto ciò che occorre per assicurarti la massima comodità in fase di scrittura. L’apparecchio è pienamente compatibile con i più noti sistemi operativi desktop e mobile. Liberati dall’ingombro dei cavi, interagendo a distanza con più dispositivi anche mentre sei seduto sul divano.

Un’occasione da cogliere al volo, prima che la promozione termini: completa subito il tuo ordine su Amazon e, con uno sconto fenomenale del 37%, la tastiera Logitech sarà tua con appena 28,98 euro ed un risparmio di ben 17 euro.

Tastiera wireless Logitech K400 Plus in offerta su Amazon ad un prezzo bassissimo

La tastiera gode di un comodo touchpad integrato e di una connessione con raggio d’azione di 10 metri: l’ideale per comandare apparecchi a lunga distanza, con annessi controlli multimediali per tv e riproduttori musicali.

Tasti confortevoli, controllo del volume e layout dei tasti freccia semplificano ‎la navigazione. Inserisci il piccolo ‎ricevitore Unifying nella porta USB per utilizzare la tastiera wireless Logitech. La batteria assicura un’infinita durata: tuttavia, il pratico pulsante di accensione/spegnimento ti aiuterà a risparmiare energia.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova tastiera wireless Logitech K400 Plus: te ne innamorerai fin dal primo istante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.