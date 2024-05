Tastiera Logitech MULTI dispositivo: oggi può essere tua a soli 44€

La tastiera Bluetooth Logitech K380 si caratterizza per il suo design estremamente compatto, l’incredibile comodità durante la digitazione e la piena compatibilità con qualsiasi dispositivo. Inoltre, consente il collegamento simultaneo a tre apparecchi diversi, rendendola un’opzione imbattibile per il suo rapporto qualità-prezzo.

Non perdere questa opportunità ed acquistala subito su Amazon: approfittando di uno sconto del 25%, potrai avere la tastiera Bluetooth Logitech K380 ad un prezzo di soli 44 euro invece di 58 euro.

Calo di prezzo per la tastiera Bluetooth Logitech K380

La tastiera Bluetooth Logitech K380 è raffinata e sottile, ideale in termini di portabilità e perfetta per essere usata ovunque: a casa, in ufficio o in viaggio. Questa tastiera è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi laptop, telefoni e tablet, e si adatta automaticamente al sistema operativo in uso, che sia Windows, Mac, Chrome OS, Android, iOS o Apple TV.

Puoi collegare fino a tre dispositivi diversi e passare dall’uno all’altro con un semplice tocco. Il design compatto permette di mantenere il mouse più vicino, garantendo un maggiore comfort e una migliore postura. I tasti sono sagomati e arrotondati per adattarsi perfettamente ai tuoi polpastrelli, offrendo una digitazione fluida e silenziosa.

Con due batterie alcaline AAA preinstallate, la tecnologia di risparmio energetico auto-sleep e un pratico pulsante on/off, l’autonomia può durare fino a due anni. Non manca nulla: prima che le scorte finiscano, segui il tuo istinto e aggiungi al carrello la tastiera Bluetooth Logitech K380 risparmiando circa 15 euro, arriverà a casa tua rapidamente e senza spese di spedizione.