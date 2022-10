Tastiera Logitech K380: offerta da PERDERE i SENSI (-41%)

No non è uno scherzo, è assolutamente tutto vero. Solo che come avviene spesso per questi forti sconti, bisogna veramente sbrigarsi. Oggi su Amazon trovi uno sconto del 41% per una delle più belle e performanti tastiere. Sto parlando della mitica tastiera Logitech K380 che puoi mettere nel tuo carrello a soli 34,99 euro, anziché 58,99 euro.

Non credo ci sai bisogno di fare pubblicità a una marca così conosciuta e ormai presente nel mercato dei grandi. Sicuramente Logitech è garanzia di qualità ed eccellenza. Una tastiera compatta, che occupa davvero pochissimo spazio. Grazie alla tecnologia Bluetooth la potrai collegare sia al PC che al tablet in modo semplice.

Goditi questa offerta spaziale e portati a casa la tastiera dei tuoi sogni. Approfitta dell’offerta di Amazon e acquista subito la tastiera Logitech K380 a soli 34,99 euro.

Tastiera Logitech K380: poco spazio, enorme impatto

Lo spazio che occupa la tastiera Logitech K380 è veramente esiguo. Potrai tenerla sulla tua scrivania o portarla con te durante i tuoi spostamenti. Infilala nello zaino e tirala fuori quando hai bisogno di prendere appunti o scrivere. Incredibile la leggerezza e compattezza in paragone alle performance.

Con Easy-Switch, potrai facilmente connettere fino a 3 dispositivi e cambiare da uno all’altro in modo rapido, solo con un tasto. Potrai usarla su qualsiasi dispositivo che abbia la connettività Bluetooth. Su PC Windows, Mac, Chrome OS, tablet Android, iPad e Apple TV. Praticamente su tutto.

I tasti concavi ti permetteranno di digitare senza perdere un colpo. Sarai veloce e preciso e, data la sua compattezza, non dovrai estendere le tue dita chissà quanto, tutti i tasti sono vicini ma distanziati adeguatamente.

È arrivato il momento di correre su Amazon, prima che il prezzo torni alla normalità. Metti subito nel tuo carrello la tastiera Logitech K380 a soli 34,99 euro, anziché 58,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.