Sei alla ricerca di una tastiera da battaglia? La ValuKeyboard di Kensington è in promozione su Amazon a soli 10,99€. Il ribasso del 30% rende il prezzo di listino più conveniente e l'acquisto un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Tastiera Kensington: perché scegliere questo modello

La tastiera proposta da Kensington ha un design semplice e lineare. Dotata di tutto ciò che è necessario, rappresenta un prodotto economico che svolge il suo lavoro degnamente. Disponibile nella colorazione nera, acquista un tocco di eleganza in più.

Realizzata in materiali durevoli, la periferica è leggera e abbastanza compatta. Sono presenti il tastierino numerico, le frecce direzionali e i tasti funzione F1-F12.

La digitazione è resa confortevole dal design ergonomico dei tasti. Questi sono di tipo tattile e offrono un feedback degno di nota. Per un lavoro di ufficio o un utilizzo quotidiano è più che perfetta.

Ovviamente si tratta di un dispositivo cablato e dunque deve essere collegato al computer per mezzo di un'entrata USB. La tecnologia Plug&Play consente di utilizzarla senza alcun genere d'installazione.

Caratteristica che spicca è la membrana sigillata che assicura la resistenza dell'intero apparato davanti a eventuali liquidi.

Il layout, per precisazione, è di tipo QWERTY in lingua italiana.

La compatibilità, infine, è accertata sia su dispositivi Windows che Mac.

Puoi acquistare la tastiera ValuKeyboard di Kensington in colorazione nera su Amazon ad appena 10,99€. Acquistala oggi e ricevila in appena 48 ore se possiedi un abbonato a Prime. In caso contrario, le spedizioni sono standard. Le eventuali spese, invece, sono gratuite per coloro che risultano clienti idonei alla promozione.

E' possibile, infine, ampliare la garanzia aggiungendo un opzione di copertura contro i danni accidentali: 1 anno di copertura a partire da 2,59€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica