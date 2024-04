Tastiera HP cablata con layout QWERTY e indicatori LED (14€)

Un bel prezzo per questa tastiera eterna di HP. Comoda e pratica sulla scrivania di qualunque ufficio o casa, il fatto che sia con cavo non è un handicap ma bensì un vantaggio. Ti dimentichi di mettere in carica persino lo smartphone? Questa è la soluzione che fa al caso tuo!

Completa di tutto, la trovi in promozione su Amazon. Con uno sconto del 32% questa è un’ottima occasione, non la perdere di vista se vuoi acquistarla ad appena 14€. Nel caso aggiungila al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Tastiera HP semplice e adatta a ogni scrivania italiana

Semplice nelle linee e nel design per un prodotto che si adatta ad ogni contesto ed è intramontabile. Mettila sulla scrivania e non ne fare a meno visto che ha tutto quello di cui hai bisogno, compresa una batteria che non si scarica mai. Ebbene sì, certe volte si vede la dicitura “cablata” e si pensa istintivamente che sia un prodotto vecchio ma non è così, è un prodotto che non va messo in ricarica e funziona sempre.

Se ami questo genere di dispositivi, con la tastiera di HP avrai un’ottima alleata dalla tua parte. Ha il layout QWERTY italiano con tastierino numerico e tasti funzione. Sulla parte alta a destra ci sono i 3 indicatori LED che ti avvisano del CAPS Lock e altre informazioni.

Si collega con il suo connettore USB a qualunque sistema operativo e funziona dal primo momento. Ci sono altresì i tasti funzione e i tasti di comando rapido da attivare tramite pulsante FN.

Detto questo, hai tra le mani una tastiera HP con tutto al posto giusto. Collegati su Amazon se la vuoi acquistare con sconto del 32%, tua a soli 14€.

