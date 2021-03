Se siete appassionati di giochi particolarmente frenetici o competitivi, e siete alla ricerca di una tastiera meccanica ad altissime prestazioni, vi suggeriamo un’offerta che non potete lasciarvi sfuggire. Si tratta della promozione sulla Corsair K65 Rapidfire RGB, una tastiera pensata in particolare per i giocatori professionisti o competitivi.

Tastiera meccanica Corsair K65 Rapidfire RGB: caratteristiche tecniche

La tastiera di Corsair presenta un design piuttosto minimale, caratterizzato da un plate superiore completamente in alluminio spazzolato. Il layout in questo caso è tenkeyless, ovvero senza tastierino numerico che ne riduce sensibilmente l’ingombro. Questo particolare tipo di tastiera, infatti, è pensato per lasciare la maggiore superficie libera possibile per i movimenti del mouse. D’altronde maggiore spazio di manovra corrisponde ad una maggiore precisione, indispensabile in particolare negli sparatutto.

Passiamo però a quello che rappresenta l’aspetto fondamentale di una tastiera meccanica, gli interruttori. In questo caso gli switch scelti sono gli Cherry MX Speed, un particolare interruttore che fa della velocità e della reattività i suoi punti di forza. Questi a differenza dei tradizionali switch, hanno un pretravel ed una forza di azionamento nettamente ridotta. Caratteristiche queste che rendono la tastiera ideale per quei giochi in cui anche pochi millisecondi possono fare la differenza. Si tratta inoltre di switch lineari, il che garantisce alla tastiera una buona silenziosità rispetto ai tasti con feedback, anche se solo tattile.

Naturalmente non manca la compatibilità con il software iCUE che apre le porte su un mondo di possibilità. Prima tra tutte, quella di personalizzare le funzioni di ogni singolo tasto, assegnando macro o azioni specifiche come l’avvio di un programma. Dal medesimo software è poi possibile gestire l’illuminazione, RGB per-key, e dotata di numerosi effetti anche questi personalizzabili a piacere, o programmabili da zero. Si tratta insomma di un dispositivo indirizzato a chi delle prestazioni non ne ha mai abbastanza, e desidera un prodotto senza il minimo compromesso.

Grazie alle offerte in corso, la tastiera è acquistabile su Amazon a soli 109,99 euro con uno sconto di ben 40 euro sul prezzo di listino.

