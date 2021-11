Tastiera gaming Logitech G213 a PREZZO SCONTATISSIMO (-24 euro)

Sei alla ricerca di una valida e performante tastiera da gaming, completa di retroilluminazione ed impermeabilità? La Logitech G213 Prodigy è il prodotto giusto per te, oggi disponibile ad un prezzo molto vantaggioso. Cosa volere di più? Fai subito il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto del 30%, pagherai appena 57,68 euro con un risparmio di ben 24,31 euro.

Tastiera gaming Logitech G213: performance al top

Questa incredibile tastiera gaming vanta cinque aree di illuminazione RGB separate, con ‎selezione dei colori da uno spettro di oltre 16.8 milioni di varianti. Un apparecchio resistente ad a prova di schizzi, grazie ad una membrana che ‎protegge da sporco, briciole ed acqua.

I tasti Mech-Dome sono progettati per una risposta ‎tattile soddisfacente ed immediata, con prestazioni simili a quelli presenti sulle classiche tastiere meccaniche. A disposizione di saranno anche i controlli multimediali dedicati per avviare la riproduzione, mettere in ‎pausa o silenziare l'audio istantaneamente. Estrema comodità in fase di utilizzo, grazie al supporto integrato per i polsi.

Certe occasioni vanno colte al volo: metti nel carrello l'ottima tastiera Logitech G213 Prodigy, la riceverai a casa tua in tempi rapidi e con spedizione gratuita.