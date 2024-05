Tastiera gaming Logitech al MINIMO storico: ora o mai più (39€)

Se sei alla ricerca di una tastiera gaming dalle prestazioni straordinarie, oltre che retroilluminata e impermeabile, la Logitech G213 Prodigy è un’ottima scelta ad un prezzo che oggi risulta ancora più conveniente. Facile da utilizzare, si collega rapidamente al tuo PC e offre tasti di scelta rapida per un’esperienza di gioco coinvolgente e senza interruzioni.

Non perdere l’occasione, completa l’acquisto su Amazon e approfitta di uno sconto esclusivo del 20%: potrai avere la tastiera Logitech G213 Prodigy a soli 39 euro anziché 49 euro.

Crollo di prezzo per la tastiera Logitech G213 Prodigy

Questa straordinaria tastiera gaming offre cinque diverse aree di illuminazione RGB, con una selezione di colori tra oltre 16,8 milioni di varianti. La sua costruzione resistente e impermeabile la protegge da sporco, briciole e liquidi.

I pulsanti Mech-Dome della tastiera offrono una risposta tattile immediata e soddisfacente, simile a quella delle tastiere meccaniche tradizionali. Inoltre, sono presenti controlli multimediali dedicati per gestire la riproduzione audio con facilità, come avviare, mettere in pausa o silenziare. La tastiera offre anche un supporto integrato per i polsi, garantendo massimo comfort durante l’utilizzo.

Restano pochi modelli a disposizione, per cui aggiungi al carrello la tua tastiera gaming Logitech G213 Prodigy e risparmia 10 euro: la riceverai a casa con consegna veloce e gratuita.