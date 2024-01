Tastiera e mouse wireless in una COMBO super economica (solo Amazon)

Se vuoi rendere la scrivania più ordinata e più comoda allora opta per delle periferiche senza fili. Sto parlando proprio di un bel set tastiera e mouse wireless che oltre ad essere pratico, con un solo acquisto ti fa ottenere il risultato di cui sei in cerca. Quale scegliere? Questo modello che ho scovato è più che perfetto.

Disponibile su Amazon con uno sconto del 25% puoi farlo diventare tuo a pochissimo. Collegati in pagina e completa l’acquisto con appena 24€ e pochissimi centesimi.

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Tastiera e mouse wireless: la combo per una scrivania perfetta

Oltre a rendere la scrivania del tuo ufficio o di casa più ordinata, l’utilizzo di queste periferiche è semplice e veloce e comodo. Le colleghi in un battibaleno e poi le sfrutti un po’ come vuoi. In confezione trovi il micro ricevitore USB apposito che ti permette una connessione istantanea e senza bisogno di installazioni. In più è compatibile con diversi sistemi operativi quindi vai liscio.

La tastiera è completa di tutto e dotata di layout QWERTY italiano. La digitazione è fluida e notevole con tanto di tastierino numerico, tasti funzione e comandi veloci. Pochissimo rumore e indicatori LED per sapere se c’è il caps lock acceso.

Il mouse, dal canto suo, è molto semplice ma pur sempre ergonomico. Con tasti classici ossia tasto destro, sinistro e rotellina di scorrimento puoi usarlo sia con mano destra che con mano sinistra.

Entrambi i dispositivi funzionano grazie a delle semplici batterie che ti regalano veramente tanta autonomia per via del risparmio energetico integrato.

Insomma, prezzo minimo e tanta resa.

Collegati al volo su Amazon se vuoi acquistare questa combo tastiera e mouse wireless a soli 24€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.