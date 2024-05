Tastiera e mouse wireless HP: li prendi entrambi con appena 24€

Grazie alla tastiera ed al mouse wireless HP 230, potrai aumentare la tua produttività in modo veloce, comodo e senza l’ingombro dei cavi. Questi dispositivi garantiscono elevata precisione e si distinguono per una costruzione solida, offrendo diverse funzionalità per rendere ogni operazione più semplice e rapida.

Manca ormai pochissimo al termine della promozione: fai il tuo ordine sfruttando un clamoroso sconto del 38% su Amazon ed otterrai tastiera e mouse wireless HP spendendo solamente 24 euro anziché 39 euro.

Maxi offerta per tastiera e mouse wireless HP

La tastiera e il mouse HP si caratterizzano per un design raffinato ed ergonomico, garantendo un comfort superiore durante l’utilizzo ed un funzionamento super silenzioso. La tastiera si compone di tasti ad isola che si adattano in modo naturale alla forma delle dita, oltre a pratici tasti di scelta rapida.

Grazie alla connessione wireless a 2,4 GHz, non dovrai più preoccuparti di ritardi o interruzioni del segnale: la stabilità è assicurata anche a lunghe distanze. Autonomia straordinaria per entrambi gli accessori: la tastiera HP può durare fino a 16 mesi, mentre il mouse può arrivare fino a 12 mesi.

Non lasciarti sfuggire questa occasione ed aggiungi al carrello la tastiera ed il mouse wireless HP 230 risparmiando ben 15 euro: approfitta di questa offerta prima che le scorte si esauriscano e riceverai i tuoi nuovi dispositivi a casa in pochissimo tempo.