Tastiera e mouse con 1 solo acquisto: Logitech Pebble 2 Combo (-25%)

Da tanto tempo rimandi la possibilità di migliorare il tuo setup pc, a causa dei prezzi troppo alti? Grazie a questa fantastica promozione, avrai l’occasione di acquistare tastiera e mouse in sconto del 25%. Il Logitech Pebble 2 Combo, infatti, è disponibile nella meravigliosa colorazione rosa ad appena 59,99€ invece di 79,99€. Un vero affare, da sfruttare in questo periodo breve ma intenso dedicato alla Gaming Week!

Per migliorare il tuo setup con un tocco di rosa: Logitech Pebble 2 Combo

Il set Logitech Pebble 2 Combo, composto da tastiera e mouse, è la soluzione perfetta per chi cerca funzionalità ed eleganza in un design compatto e moderno. Con il suo profilo ultrasottile, questo kit è estremamente portatile, ideale anche per chi lavora in movimento!

Grazie alla tecnologia avanzata, puoi connettere il set a fino a tre dispositivi wireless contemporaneamente tramite Bluetooth, passando facilmente da uno all’altro con un semplice clic. Questa funzione consente di ottimizzare il flusso di lavoro e risparmiare tempo prezioso, rendendo la gestione dei diversi dispositivi un gioco da ragazzi.

Non meno importante, mouse e tastiera sono progettati per offrire una digitazione e un controllo precisi e silenziosi, garantendo la massima comodità in qualsiasi momento della giornata. Ovviamente la bellezza di questo set ha la sua importanza: sottile, moderno, minimal e nella splendida colorazione rosa è un modello unico nel suo genere. In grado di unire al meglio bellezza e funzionalità, seppur a un prezzo tanto contenuto. Sfruttando lo sconto del 25% oggi stesso ti assicuri questo set a una cifra davvero irrisoria, che difficilmente riuscirai a ritrovar nel corso dei prossimi mesi! Specie perché Logitech è tra i brand più rilevanti del settore. Non perdere tempo e acquistalo oggi stesso.