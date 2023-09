Tastiera da gaming meccanica Logitech in SUPER SCONTO su Amazon (-28%)

Un gamer appassionato non può certo rinunciare a un’ottima tastiera da gaming meccanica capace di restituirgli ottime sensazioni e soprattutto prestazioni precise all’avanguardia. Logitech G413 risponde a queste necessità e lo fa con un super prezzo di 61,43 euro invece dei 84,99 solitamente richiesti da listino. Merito dello sconto Amazon.

Tastiera da gaming Logitech G413: le caratteristiche

La Logitech G413 TKL SE è dotata di copritasti in PBT, un materiale resistente al calore e all’usura, utilizzato anche nella progettazione dei copritasti. Questo significa che questa tastiera è progettata per resistere all’uso intensivo e per durare nel tempo, anche durante le tue sessioni di gioco più intense.

Le tastiere meccaniche sono conosciute per la loro sensazione tattile e la risposta immediata e la Logitech G413 TKL SE non fa eccezione. I suoi switch meccanici ti offrono una sensazione di pressione precisa e reattiva, ideale per i giochi in cui la velocità e la precisione contano.

Questa tastiera da gaming non è solo potenza, ma ha anche un aspetto fantastico. Il telaio in alluminio spazzolato nero le conferisce un tocco di eleganza, mentre l’illuminazione bianca a LED aggiunge un tocco di stile al tuo setup di gioco. Sarai fiero di mostrarla sul tuo desktop.

La tastiera G413 TKL SE è dotata di rollover a 6 tasti e funzione anti-ghosting, il che significa che ogni tua pressione di tasto verrà registrata con precisione, anche durante le sessioni di gioco più intense. Non dovrai più preoccuparti di input mancanti o indesiderati.

Non perdere l’opportunità di possedere una delle migliori tastiere da gaming sul mercato a un prezzo così conveniente. Acquista la Logitech G413 TKL SE su Amazon ora e preparati a dominare il mondo dei giochi con prestazioni eccezionali e un design straordinario.

