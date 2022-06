Tastiera Bluetooth multidispositivo, è Trust e costa appena 16€

Collegare una tastiera a uno dei tuoi dispositivi tecnologici è un secondo se opti per questo modello firmato Trust che al suo interno vanta una connessione Bluetooth super comoda.

Grazie alla promozione in corso su Amazon riesci a spendere veramente poco per ottenere il massimo da questo prodotto. In modo particolare approfitti del ribasso del 20% e te lo porti a casa con soli €16 e un click.

Non ti preoccupare delle spedizioni perché sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Tastiera Bluetooth con tutte le caratteristiche che stavi cercando

Piccola e dal design moderno, questa tastiera Bluetooth creata da Trust è proprio un prodottino interessante perché puoi collegarla praticamente a qualunque dispositivo e utilizzarla godendo di tutti i comfort di cui sei in cerca.

Praticamente spesa minima è resa massima grazie alle varie caratteristiche di cui è dotata. In modo particolare ti faccio sapere fin da subito che multi dispositivo. Cosa significa? Che la puoi connettere a tre prodotti differenti e passare da uno all’altro con un semplice clic sugli appositi tasti posizionati in modo strategico.

La digitazione risulta silenziosa, fluida e naturale grazie al layout italiano che non te ne fa perdere neanche una. In modo particolare a portata di dita hai tutti i tasti funzione con tanto di comandi rapidi per poter gestire qualunque aspetto con un solo gesto.

Oltre a questo mi sembra giusto farti notare che neanche l’autonomia scende a compromessi dal momento che con delle semplici batterie che inserisce al suo interno vai avanti settimane e settimane intere.

Insomma, un’altra tastiera Bluetooth così completa e così a piccolo prezzo difficilmente potrai trovarla. Completa l’acquisto ora su Amazon per portare a casa questo dispositivo firmato Trust con appena €16. Le spedizioni, come ti dicevo, sono gratuiti e veloci su tutto il territorio italiano.

