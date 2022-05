Tastiera Bluetooth: la colleghi a smartphone, laptop, tablet INSIEME

rendi le tue ore davanti sui dispositivi preferiti ancora più funzionali abbinando a questi una fantastica tastiera Bluetooth che funziona praticamente con qualunque sistema e ti mette a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno.

Si tratta di un modello veramente eccezionale che ora ti porti a casa con un ribasso del 17% se su Amazon approfitti della promozione. In questo modo finisci per pagarla appena €34,99 senza più pentirti di niente.

Persino le spedizioni sono gratuite e veloci se sul tuo account hai un abbonamento Prime attivo.

Tastiera Bluetooth da mille e una comodità: provala per crederci

Design spettacolare e utilizzo semplicissimo. Grazie alla tecnologia Bluetooth, questa tastiera la puoi collegare praticamente a qualunque dispositivo ti faccia comodo senza scendere a compromessi. In modo particolare è compatibile con Android, iOS, Windows e MacOS quindi sentiti libero di sfruttarla con computer, laptop, smartphone e tablet.

Il layout QWERTY italiano ti fa digitare tutto ciò che ti serve in modo fluido e veloce e sotto le tue dita ogni pensiero si trasforma in realtà. Conta che hai a disposizione non solo il tastierino numerico, ma anche i tasti funzione che sono stati abbinati a comandi veloci per poter gestire ciò che vuoi con un tocco.

Ancora più funzionale è il fatto che sia multidispositivo. Sai cosa significa? Che praticamente la colleghi a tre dispositivi all’unisono e passi da uno all’altro con un semplice tap grazie alle scorciatoie rapide.

Non ci sono dubbi, anche il fatto che sia ricaricabile è un punto vincente unito, senza ombra di dubbio, alla presenza di LED che ti fanno sapere per filo e per segno quali comandi sono attivi.

Non perdere neanche un secondo in più e acquista la tua tastiera Bluetooth su Amazon a soli 34,99€ ora che è in promozione. Una volta che la provi non torni più indietro. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.