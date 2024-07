Con il Tasso Zero MediaWorld iPhone 13 oggi te lo TIRANO dietro

Con il nuovo Volantino Tasso Zero di MediaWorld, il fantastico Apple iPhone 13 128GB oggi te lo tirano dietro. Infatti, il prezzo di acquisto è decisamente conveniente e puoi pagarlo in 20 rate senza interessi. Cosa stai aspettando? Aggiungilo al carrello con soli 599€, invece di 759€.

Lo pagherai in 20 rate a tasso zero da soli 29,95€ al mese. Niente male vero? Approfittane subito completando l’ordine online e prenotando un ritiro gratuito presso il negozio più vicino a te, solitamente disponibile entro soli 30 minuti dalla conferma.

iPhone 13 in 20 rate a tasso zero con MediaWorld

MediaWorld ha confezionato un regalo molto interessante solo per te. Acquista iPhone 13 128GB in 20 rate a tasso zero! Si tratta di un’occasione pazzesca per avere uno smartphone top di gamma a prezzo da scaffale. Infatti, sta andando a ruba.

Il chip A13 Bionic è perfetto per gestire app e giochi al meglio. Il multitasking è super fluido e hai anche prestazioni elevate quando ce n’è bisogno. Niente rallentamenti e bug con questo smartphone iOS ancora molto attuale.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è perfetto per goderti tutti i tuoi contenuti preferiti senza dover rimpiangere il grande schermo. Acquistalo adesso a soli 599€, anche in 20 rate a tasso zero con MediaWorld.