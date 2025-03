Il tappetino di ricarica wireless 2 in 1 in offerta

Se vuoi caricare i tuoi dispositivi in modo veloce, senza cavi, allora devi assolutamente optare per un suppporto di ricarica wireless. Su Amazon puoi trovare il Belkin BoostCharge Pro, un tappetino 2 in 1 con tecnologia magnetica Qi2 da 15W in sconto del -48% a soli 41,80 euro, invece di 79,99 euro.

Questo supporto dal design accattivante è progettato per offrire una ricarica rapida e sicura per una varietà di dispositivi, tra cui iPhone 16, 15, 14, 13 e dispositivi compatibili con MagSafe. Questo tappetino per la ricarica wireless supporta la tecnologia Qi2, che migliora l’efficienza della ricarica attraverso l’allineamento magnetico, garantendo una carica più veloce e ottimizzando il consumo di energia per salvaguardare la durata della batteria del dispositivo.

Il tappetino ricarica wireless

Questo bellissimo tappetino per ricarica wireless è compatibile con iPhone e altri dispositivi compatibili con Qi2, offrendo una potenza di ricarica fino a 15W per iPhone e fino a 5W per AirPods. La sua progettazione magnetica consente un allineamento sicuro e preciso, riducendo al minimo il rischio di malfunzionamenti durante la ricarica.

Il prodotto è dotato di un design compatto e moderno, ideale per l’uso quotidiano o per i viaggi, grazie alla sua leggerezza e alla possibilità di essere facilmente trasportato. Inoltre, include un alimentatore da 30W e un cavo USB-C, garantendo una ricarica efficiente e veloce. Il tappetino è disponibile in vari colori, tra cui il nero, in super sconto, e offre una garanzia di 2 anni per una maggiore sicurezza e protezione dei dispositivi collegati.

Per 41,80 euro potrai caricare i tuoi dispositivi compatibili, rinunciando a cavi e fili penzolanti. Inoltre, questo tappetino è davvero indescreto ed esteticamente gradevole, perfetto da lasciare sulla scrivania.