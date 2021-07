Se sei alla ricerca di un ottimo ma semplice tappetino per mouse sei nel posto adatto. Quello di Anpollo è grandissimo ed è in promozione su Amazon a soli 11,89€. Con un piccolo ribasso risparmi qualche euro e lo paghi pochissimo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Tappetino per mouse gaming: più grande è, meglio è

Essere un amante dei giochi per PC è bellissimo, ma lo sono un po' di meno il mouse che non scivola bene sulla scrivania e tutti i graffi che la tastiera lascia sulla superficie. Acquistando un tappetino per mouse da gaming è la soluzione ideale perché non solo tutela la tua postazione, ma ti offre una comodità maggiore.

Con delle dimensioni XXL, questo in particolare è immenso: si parla di 90×40 cm, praticamente è quasi lungo un metro. Lo srotoli, lo stendi come vuoi e lì rimane così hai tutto lo spazio per posizionarci sopra la tastiera, il mouse e avere comunque una porzione libera per giocare in libertà.

Nonostante sia molto semplice, però, devi considerare che questo non è un tappetino da due spicci ma è realizzato con materiali resistenti e durevoli. In particolar modo sulla parte sottostante è posizionata un rivestimento in gomma che lo ancora e non lo fa muovere. I bordi, poi, sono stati finemente cuciti per tutelare la durevolezza.

Insomma, se non lo acquisti tu dovrò farlo io. Approfitta della promozione e acquista il tuo tappetino gaming su Amazon a soli 11,89€ in colorazione nera. Se sei membro Prime lo ricevi in appena 24 ore. Se invece sei cliente standard non avere timore: le spedizioni sono gratuite nei punti di ritiro.

