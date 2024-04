Tappetino di ricarica wireless Belkin: 10W e universale con il 50% di SCONTO

Un accessorio utile e quasi indispensabile questo tappetino di ricarica wireless del marchio Belkin che, grazie ad uno sconto del 50%, puoi acquistare oggi su Amazon a soli 14,99 euro invece di 29,99.

Tappetino di ricarica Belkin: ricarichi in wireless tutto

Il tappetino in questione è un’efficiente soluzione di ricarica per una vasta gamma di dispositivi compatibili con la tecnologia Qi. Grazie alla potenza di ricarica rapida fino a 10W puoi ricaricare velocemente smartphone compatibili come iPhone, Samsung e molti altri ancora.

L’accessorio non richiede di rimuovere le custodie leggere riuscendo a ricaricare fino a uno spessore di 3 mm. All’interno della confezione trovi anche un alimentatore da parete con cavo da 1.2 metri così da permetterti di posizionare il tappetino dove vuoi, che si tratti di una scrivania, un comodino e altro ancora.

Un prodotto di qualità, di un marchio di sicura garanzia, che oggi può essere tuo ad un prezzo eccezionale: approfitta del 50% di sconto su Amazon e pagalo soltanto 14,99 euro invece di 29,99.