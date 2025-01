Tapo RV20 MAX: il robot aspirapolvere e lavapavimenti al minimo storico

Vuoi pavimenti puliti senza fare sforzi? Allora devi sicuramente acquistare un robot aspirapolvere e lavapavimenti. Oggi lo puoi avere un prezzo decisamente vantaggioso. Fai in fretta dunque, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Tapo RV20 MAX a soli 179,99 euro, invece che 199,99 euro.

È vero che il 10% di sconto potrebbe non sembrare un granché ma tieni presente che si tratta del prezzo più basso di sempre finora registrato su Amazon. Ed è anche un’offerta a tempo per cui devi essere davvero veloce. Tra l’altro se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 36 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritta al servizio fallo subito cliccando qui.

Tapo RV20 MAX pulisce pavimenti al posto tuo

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Tapo RV20 MAX si presenta con caratteristiche straordinarie come ad esempio l’aspirazione potentissima da 5300 Pa. È in grado di raccogliere tutto lo sporco, anche i detriti, passando una sola volta. Ha un design estremamente sottile, da 8,3 cm, e quindi può infilarsi dappertutto per una pulizia profonda.

La navigazione MagSlim LiDAR è in grado di mappare le stanze con precisione pianificando anche il percorso migliore e riesce a evitare gli ostacoli che trova di fronte. Il serbatoio dell’acqua ha 3 livelli di flusso che si adattano al tipo di pavimento e riconosce i tappeti evitando di bagnarli. Potrai controllarlo con l’app dedicata e anche con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Ci sarebbero diverse altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e come ti dicevo a breve l’offerta sparirà. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere e lavapavimenti Tapo RV20 MAX a soli 179,99 euro, invece che 199,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.