Tapo L630, faretti smart e che cambiano colore: il pacco da 2 costa poco

Un paio di faretti smart da mettere in casa per poter rendere ogni spazio dell’abitazione intelligente. Se nel tempo hai deciso di creare un sistema di illuminazione ad incasso, non c’è problema: anche questo può essere automatizzato e personalizzato. Le Tapo L630 sono speciali in tutto e per tutto con un sistema che puoi gestire sia dall’app del telefono che con la voce. Acquista il pack da 2 pezzi a soli 16,99€ approfittando dello sconto del 32% che è in corso su Amazon.

Tapo L630, faretti smart a casa: la spesa è irrisoria

Pensare di dover spendere un accidente o doversi affidare a qualche specialista per rendere l’illuminazione intelligente è una credenza molto diffusa. TP Link, tuttavia, dimostra come con i giusti prodotti ottieni risultati istantanei e senza una grande risorsa economica. Le Tapo L630 sono un esempio lampante: queste lampadine con attacco GU10 sono ideali per rimpiazzare i classici faretti che hai in casa e renderli speciali.

Per funzionare non occorre alcun hub, si montano e diventano operativi dal primo momento. Li gestisci direttamente dall’applicazione sullo smartphone e se hai un assistente vocale, li colleghi. Questo perché il sistema è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant.

Detto questo, le lampadine hanno una potenza pari a 350 Lumen e sono multicolor. Ciò significa che puoi impostare la luce o su una tonalità di bianco che più ti aggrada oppure scegliere tra 16 milioni di colori disponibili. Personalizzare l’ambiente diventa un gioco da ragazzi. Sono altresì dimmerabili ossia puoi modificare l’intensità della luce che producono.

Trattandosi di luci LED consumano poco rispetto alle classiche lampadine.

A soli 16,99€ su Amazon, le Tapo L630 sono le lampadine Gu10 da acquistare al volo. Approfitta immediatamente dello sconto del 32% e non perdere un secondo.

Le spedizioni, attraverso un abbonamento Amazon Prime, sono sempre gratuite e rapide in tutta Italia.