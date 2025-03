Tapo C410, le 2 telecamere senza fili e visione 2K a prezzo shock

Un paio di telecamera firmate TP Link. Le Tapo C410 creano un sistema di sicurezza senza limiti in casa per tenere ogni ambiente al sicuro e soprattutto a prova di intruso. Il Kit che ti viene fornito è senza limiti perché non ho solo è completamente wireless ma può essere montato sia all’interno che all’esterno. Avendone due a disposizione, puoi dotare tutta la tua casa di una sorveglianza acuta. A soli 74,99€ su Amazon, ora sono in doppio sconto: prima un ribasso del 29% e poi un coupon da spuntare. Non perdere tempo e aggiungile al carrello con un click.

TAPO C410, le 2 telecamere da installare ovunque tu voglia

È un lavoretto Fai Da Te che in appena mezz’ora completi. Con Tapo C410 doti la tua abitazione di un sistema di sicurezza al completo e che non conosce limiti, non solo in termini di qualità ma anche di efficienza. Sono facilmente gestibili le due videocamere considerato che sono dotate di un’app su smartphone da consultare anche quando sei lontano chilometri. Tutto merito della connettività WiFi di cui sono provviste. Inoltre sono senza fili per non dover chiamare uno specialista e sono adatte sia all’ambiente interno che esterno (impermeabili e resistenti).

Con una visione 2K che non lascia niente al caso, il più piccolo dei dettagli viene ripreso e mostrato a tua discrezione. Quando cala la sera non fai a meno di un sistema completo sfruttando la visione notturna a colori che rende ogni immagine vivida così come se ci fosse il sole più lucente. Altre caratteristiche da non sottovalutare? Il rilevamento del movimento con inerente allarme e l‘audio bidirezionale. Visto che sono dei prodotti che non vanno collegati alla corrente potresti chiederti a quanto ammonta la loro autonomia: sappi che hanno una carica da 180 giorni dalla loro parte.

A soli 74,99€ su Amazon, le 2 telecamere Tapo C410 sono quelle da mettere dentro e fuori casa. Non perdere tempo e spunta il coupon in pagina, poi aggiungile al carrello.