Tapo C210 è la telecamera WiFi che diventa la tua Guardia personale

La fantastica Tapo C210 è la telecamera WiFi di cui andare fiero. Non solo tiene sotto controllo la tua casa ma grazie al sistema avanzato ha delle funzioni di cui non fare a meno. Installala nel giro di due secondi e poi sfruttala a pieno potendola gestire direttamente dallo smartphone. Con soli 22,99€ su Amazon la puoi acquistare con un click. Lo sconto del 43% sul prezzo di listino? L’occasione che stavi aspettando.

Tapo C210, la telecamera WiFi di cui non fare a meno

Geniale sotto tutti i punti di vista, la fantastica Tapo C210 è la telecamera WiFi che rende ogni casa sicura più che mai. È praticamente a portata di tutti e facilissima da installare: non devi far altro che scegliere la posizione e collegarla alla presa di corrente e il gioco è fatto. Studia bene dove metterla dal momento che è dotata anche di rotazione a 360° quindi, se il tuo appartamento te lo consente, puoi monitorare anche più stanze con un solo acquisto.

Ma veniamo a noi, ha un obiettivo con risoluzione 2K che non lascia scappare neanche la più piccola minuzia. È dotata di visione notturna per essere tutelati anche quando in casa è buio o scende la notte. In più non mancano funzioni come l’audio a 2 vie per comunicare a distanze e il rilevatore di movimento. Se lo attivi e qualcuno si avvicina senza il tuo consenso, ricevi una notifica in tempo reale che ti avvisa all’istante.

Con slot per microSD fino a 512GB e sistema compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant… non ci sono rivali!

A soli 22,99€ su Amazon, la magica Tapo C210 è la telecamera definitiva da mettere in casa. Collegati al volo in pagina visto che è in sconto con un ribasso del 43% sul prezzo di listino.

Le spedizioni? Sempre gratuite e rapide in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.