Se hai sempre desiderato avere un tapis roulant in casa, King Smith walking pad è il prodotto che fa per te. Compatto, smart ed efficiente è persino in promozione perché grazie al coupon “YBX9CM2C8CNC” risparmi altri 15€ comprandolo a soli 654,99€ su Gogobest. Il risparmio effettivo è di 45,00€.

Le spedizioni? Sono gratuite e grazie ai magazzini europei e operate in appena sette giorni.

King Smith Walking Pad è il sovrano indiscusso dei tapis roulant

Il problema di non avere abbastanza spazio in casa è roba vecchia. Questo gioiellino realizza i tuoi sogni e in più occupa il minimo ingombro grazie alla sua tecnologia avanzata. Addio monotonia e benvenuta forma fisica è il mantra che ti lega a questo tapis roulant. È sufficiente dargli uno sguardo per innamorartene e sai perché? Ha tutto al posto giusto.

In una semplice mossa lo apri e sei pronto per una sessione di camminata intensiva. Lo puoi usare sia con supporto per le braccia che senza perché sei tu a decidere ogni cosa.

Grazie al telecomando regoli la velocità. Sappi solo che puoi deciderne una compresa tra gli 0,5 e i 10 KM/H e dunque farti una passeggiata o lanciarti in una sessione di jogging terapeutico.

Sei ancora restio? All'interno del prodotto sono presenti due ulteriori modalità: quella automatica e quella adattiva. Con la prima, la velocità viene gestita dall'avanzatissimo algoritmo che crea un percorso automatico basandosi sulla tua performance. Con la seconda, invece, l'intelligenza legge i tuoi passi e capisce se vuoi andare più veloce o più lento e si adatta a te. Praticamente un'esperienza su misura in tutti e due i casi.

Quando hai finito di utilizzarlo lo ripieghi su se stesso e risparmi fino al 90% dello spazio. Una volta chiuso puoi infilarlo sotto un letto, accanto a un armadio od ovunque tu abbia un po' di spazio a disposizione. Lo spessore complessivo? Ammonta a soli 15 centimetri, il che è pazzesco.

Per approfittare di questa fantastica opportunità devi:

collegarti alla pagina ufficiale;

inserire il prodotto nel carrello;

ricordarti d'inserire il coupon “YBX9CM2C8CNC” e concludere l'acquisto.

Come già detto, le spedizioni sono completamente gratuite e prive di qualunque tipo di dogana. King Smith Walking Pad viene spedito dall'Europa e arriva a casa tua in solo una settimana lavorativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

