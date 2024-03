Tanto compatto, quanto POTENTE: solo 141€ per una BESTIA di mini PC

Scegliere di utilizzare un mini pc per la produttività non significa affatto scendere a compromessi con le prestazioni. Allo stesso modo, non è necessario investire cifre eccessive per ottenere un dispositivo piccolo nelle dimensioni, ma assolutamente soddisfacente nelle performance.

In sconto su Amazon abbiamo trovato un modello decisamente interessante, completo sotto ogni punto di vista, che adesso puoi portare a casa a 141€ circa soltanto. Per approfittarne, semplicemente attiva il coupon direttamente in pagina e completa velocemente il tuo ordine. Lo ricevi senza costi aggiuntivi e velocemente, se sei iscritto ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitata a pochi pezzi.

Con un processore fino a 3,4 GHz e un consumo energetico di soli 15W, questo offre prestazioni eccezionali senza compromettere l’efficienza energetica. La combinazione di un processore potente e l’ampia memoria di 8GB LPDDR5 garantisce una fluidità di esecuzione e una gestione multitasking senza interruzioni.

Ancora, ti offre una straordinaria esperienza visiva grazie alla sua capacità di supportare la risoluzione 4K a 60Hz su tre schermi contemporaneamente. Che tu sia un professionista creativo che lavora con contenuti visivi ad alta definizione o un appassionato di gaming che desidera un’esperienza coinvolgente, questo computer ti offrirà un’immagine nitida e dettagliata come mai prima d’ora.

La connettività è un altro punto di forza di questa ottima macchina. Con la compatibilità Wi-Fi dual-band 2.4/5G e l’Ethernet Gigabit RJ45, potrai godere di una connessione stabile e veloce sia wireless che via cavo. Inoltre, è dotato di Bluetooth 4.2, consentendoti di collegare facilmente dispositivi esterni come tastiere, mouse e cuffie senza fili. Per finire, grazie al supporto VESA, puoi facilmente montarlo dietro un monitor o sulla parete, risparmiando spazio sulla scrivania e ottenendo un’installazione pulita e ordinata.

Spunta il coupon in pagina adesso e porta a casa questo ottimo mini PC a prezzo sensazionale da Amazon. Con 141€ circa appena, ti assicuri una macchina compatta, potente e versatile. Promo a tempo limitato, spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.