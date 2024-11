Tantissime novità HBO e MAX in arrivo anche in Italia nel 2025

Il nostro intrattenimento sarà arricchito da tantissime novità firmate HBO e MAX programmate per uscire nel 2025. Molti film e serie TV arriveranno anche in Italia. Potrai guardarli in esclusiva su NOW TV che rende disponibili in streaming tutti i contenuti Sky TV e Sky Cinema, anche in contemporanea con gli Stati Uniti. Abbonati a partire da soli 6,99€ al mese.

HBO e MAX per tutto il 2025 ha in programma di recuperare diverse produzioni televisive messe in pausa dagli scioperi dell’anno precedente. Ci aspettano interessanti ritorni e graditissime novità, con la speranza che molti di questi possano arrivare anche in Italia. Diversi siamo certi che potremo vederli, ma ancora non sono state pubblicate le date di uscita.

HBO e MAX: tutte le novità in arrivo nel 2025

Vediamo ora il ricco elenco di tutte le novità che HBO e MAX hanno annunciato per il 2025.

The White Lotus (terza stagione)

La pluripremiata serie antologica di Mike White torna con una nuova location esotica e un cast stellare. Questa volta, gli ospiti del lussuoso resort si troveranno immersi nelle meraviglie e nei pericoli di un’isola tropicale del Sud Pacifico. Tra intrighi amorosi, tensioni sociali e misteri da risolvere, la serie continuerà a esplorare temi come il privilegio, la ricchezza e le dinamiche di potere, il tutto condito con l’inconfondibile humor nero che ha reso celebre lo show.

Questo atteso prequel della saga di IT ci porta nella città maledetta di Derry negli anni ’60. La serie esplorerà le origini di Pennywise il clown e il suo regno di terrore sulla cittadina del Maine. Seguiremo un gruppo di adolescenti che scopre l’oscuro passato di Derry e si trova a fronteggiare l’entità malvagia che si risveglia ogni 27 anni. Preparatevi a salti sulla sedia, atmosfere inquietanti e un’immersione profonda nella mitologia creata da Stephen King.

John Cena torna nei panni dell’antieroe più politicamente scorretto dell’universo DC. Dopo gli eventi della prima stagione, Peacemaker dovrà affrontare nuove minacce aliene e cospirazioni governative, mentre cerca di bilanciare la sua missione di pace con metodi decisamente poco pacifici. La serie promette di mantenere il suo mix unico di azione sopra le righe, umorismo irriverente e sorprendente profondità emotiva, esplorando al contempo il passato travagliato del protagonista.

Basata sul secondo capitolo del celebre videogioco, questa nuova stagione vedrà Ellie e Joel affrontare le conseguenze delle loro azioni a Salt Lake City. Ambientata alcuni anni dopo la prima stagione, la serie esplorerà temi di vendetta, perdono e il costo morale della sopravvivenza in un mondo post-apocalittico. Nuovi personaggi si uniranno al cast, tra cui Abby, una figura chiave che metterà alla prova il legame tra i protagonisti. Preparatevi a scontri intensi, dilemmi morali e colpi di scena emotivamente devastanti.

Il sequel di Sex and the City continua a seguire le vite di Carrie, Miranda e Charlotte mentre navigano l’amore, l’amicizia e la carriera nella loro quinta decade di vita a New York City. Questa nuova stagione promette di affrontare temi attuali come l’invecchiamento, la fluidità di genere e le sfide del mondo digitale, il tutto con lo stile e l’umorismo che hanno reso iconico il franchise.

La pluripremiata commedia torna con Deborah Vance (Jean Smart) che continua a reinventare la sua carriera comica con l’aiuto della giovane e talentuosa Ava. Questa stagione vedrà Deborah affrontare nuove sfide nel mondo dello spettacolo in rapida evoluzione, mentre esplora relazioni personali più profonde. Aspettatevi dialoghi brillanti, momenti toccanti e una satira pungente dell’industria dell’intrattenimento.

Ambientata nel Southwest americano degli anni ’70, questa nuova serie segue un’autista getaway afro-americana che lavora per un’organizzazione criminale. Mescolando azione, crimine e dramma personale, “Duster” promette di offrire un’esplorazione avvincente delle tensioni razziali e di genere dell’epoca, il tutto avvolto in un’atmosfera retrò e una colonna sonora mozzafiato.

Questa nuova serie sci-fi ci porta in un futuro distopico dove una misteriosa voragine appare improvvisamente nel centro di Pittsburgh, scatenando fenomeni soprannaturali. Un team di scienziati e militari dovrà esplorare questo anomalo evento, scoprendo segreti che potrebbero cambiare il destino dell’umanità. Aspettatevi misteri cosmici, tensione psicologica ed effetti visivi all’avanguardia.

Basata sui racconti di George R.R. Martin, questa serie ci riporta a Westeros 90 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade. Seguiremo le avventure di Ser Duncan l’Alto e del suo scudiero, Egg (il futuro re Aegon V Targaryen), mentre viaggiano per i Sette Regni. La serie promette di offrire un mix di avventura, politica e magia, esplorando un’epoca meno cupa ma non meno intrigante della storia di Westeros.

Questa innovativa serie comedy segue un gruppo di concorrenti impegnati in sfide assurde e esilaranti, guidati da un misterioso Taskmaster. Ogni episodio vedrà celebrità e comici affrontare compiti apparentemente semplici ma resi impossibili da regole bizzarre e limitazioni creative. “Task” promette di portare sullo schermo il caos controllato e l’umorismo surreale che hanno reso popolare il format originale britannico.

Offrendo una grande varietà di generi e storie, queste serie firmate HBO e MAX promettono di rendere il 2025 un anno eccezionale per tutti gli amanti della TV.