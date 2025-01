Tante ore al computer? Prova questo mouse verticale ergonomico a soli 22€

Se passi tanto tempo davanti al computer, forse per lavoro, sicuramente hai bisogno di un mouse che sia ergonomico e ti permetta quindi di fare meno fatica. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa promozione interessantissima. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mouse verticale ProtoArc a soli 22,79 euro, invece che 29,99 euro.

Sul prezzo di listino, anche se potresti non vederlo, c’è uno sconto del 24% e quindi se già prima il prezzo non era altissimo adesso è da prendere al volo. Con questo straordinario mouse wireless non sentirai più la fatica e potrai stare al computer tutto il tempo che vuoi.

Mouse verticale ergonomico a pochissimo

Il rapporto qualità prezzo di questo mouse verticale è veramente ciò che lo rende il migliore acquisto di oggi. Grazie alla sua particolare sagomatura ti permette di tenere il braccio, il polso e la mano in una posizione più comoda e naturale. Lo potrai comunque spostare rapidamente e avvalerti della sue tante funzioni.

Gode di un sensore molto preciso ed è in grado di scorrere su qualsiasi superficie anche senza il tappetino. Possiede tasti anche dove appoggi il pollice per avere le scorciatoie che desideri. Gode di una connessione wireless tramite il suo ricevitore che troverai in confezione e anche della connessione Bluetooth. Così potrai connettere fino a 3 dispositivi contemporaneamente e passare da uno all’altro in modo semplice. Ultima cosa, non per importanza, la batteria che offre una durata di circa 90 giorni e lo potrai ricaricare con il suo cavetto USB.

Non attendere oltre perché un’offerta del genere non può durare a lungo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo mouse verticale ProtoArc a soli 22,79 euro, invece che 29,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.