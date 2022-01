Tampone rapido nasale antigenico: 4,30€ su Amazon, NUOVE scorte

Torna a disposizione su Amazon una scorta di kit per eseguire il tampone rapido nasale antigenico, in totale autonomia a casa. Ogni unità è possibile prenderla a 4,30€ circa, a patto di scegliere la scorta da 10 pezzi. Considerando la scarsa disponibilità di questo tipo di prodotto, la cosa migliore da fare è completare al volo l’ordine. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma le scorte limitate.

Tampone rapido nasale antigenico: nuove scorte su Amazon

Si tratta della versione che prevede il prelievo di mucosa nasale ed è semplicissimo da effettuare. Lo so bene perché ne ho diversi in casa e li ho eseguiti all’occorrenza. In confezione, c’è tutto quello che occorre per fare l’autotest senza dover aggiungere altro. Basta una manciata di minuti e il risultato è immediatamente leggibile sulla piastrina.

Ovviamente, si tratta di una prova effettuata a livello casalingo. Non ha certamente valore per l’ottenimento del Green Pass, ma basti pensare a come – questo tipo di controllo effettuato fra le mura di casa – possa evitare lunghissime code fuori dalla farmacia, magari per un banalissimo raffreddore.

Il momento di fare scorta è adesso. Non perdere l’occasione di portare a casa 10 kit per eseguire un tampone rapido nasale antigenico a 4,30€ da Amazon. Completa rapidamente l’ordine e godi anche di spedizioni assolutamente gratuite.