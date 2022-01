Tampone rapido nasale: 5 kit a 29€ su Amazon, consegna SUPER RAPIDA

Se stai cercando un tampone rapido nasale antigenico, per controllare la positività al Covid 19, è il momento di prenderlo. A sorpresa, una piccola scorta del brand Boson torna disponibile su Amazon con spedizioni rapide e gratis: 5 pezzi li prendi a 29,99€ e arrivano in pochissimo tempo. Certificati CE e con risultati in pochi minuti: completa l'ordine al volo per approfittarne.

Tampone rapido nasale: ora con consegna rapida su Amazon

Un kit, certificato CE, per eseguire un autotest casalingo, in totale autonomia. Il problema, dovuto all'elevatissima domanda, è che adesso – anche acquistandoli online – le spedizioni sono parecchio lente.

Sono esattamente gli stessi che ho anche io in casa quindi so bene quanto siano semplici da utilizzare. Si tratta della versione nasale, quindi basterà prelevare un pochino di mucosa dalla narice destra e da quella sinistra, semplicemente utilizzando l'apposito tamponcino in dotazione. Il risultato arriva in una manciata di minuti.

Utilissimi da avere in casa in questo periodo, è il momento perfetto per ordinarli e ottenerli in pochissimi giorni, grazie alla spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Completa rapidamente l'ordine e porta a casa a 29,99€ appena da Amazon una scorta con ben kit per eseguire un tampone rapido nasale antigenico. Scorte limitate.