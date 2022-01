Tampone rapido antigenico? Basta 1,99€ su Amazon

Non ci sono più costi proibitivi, fortunatamente, per comprare un tampone rapido antigenico per la verifica della positività al Covid 19. Grazie alle occasioni Amazon, puoi prenderlo a 1,99€ appena.

Come fare per risparmiare? Basta prendere una piccola scorta da 25 pezzi a 49€ circa appena. Tutto quello che occorre fare è completare velocemente l'ordine, godi anche di spedizioni assolutamente gratuite.

Tampone rapido antigenico: il miglior prezzo è su Amazon

Un kit per un autotest, super semplice da eseguire fra le mura di casa. A disposizione, tutto quello che ti occorre per completare la verifica, ottenendo i risultati in pochissimi minuti.

Si tratta di una prova che prevede il prelievo di pochissima mucosa nasale. Prelievo che puoi fare in tutta serenità, da solo: basta applicare il tamponcino in dotazione in una narice e poi nell'altra.

L'ideale per controllare rapidamente, magari, se quello preso è semplicemente un banale raffreddore. Approfitta ora della possibilità di fare una piccola scorta su Amazon. 25 kit per eseguire un tampone rapido antigenico, li porti a casa a 49€ circa appena. Solo 1,99€ per ogni unità, spedizioni assolutamente gratuite.