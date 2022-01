Tampone rapido antigenico, Amazon: 5,19€ per ogni kit (poche scorte)

In questo periodo, il tampone rapido antigenico – per verificare l’eventuale positività al Covid 19 – è decisamente utile averlo in casa. Torna disponibile su Amazon la confezione con 10 kit al prezzo di 5,19€ appena per ogni unità. Si tratta della versione con prelievo delle mucose nasale, quindi più affidabile: completa rapidamente l’ordine (prezzo per 10 prove di solo 51,90€) e godi anche di spedizioni gratuite.

Tampone rapido antigenico: prezzo allettante su Amazon

Un kit con all’interno tutto quello che occorre per controllare in totale autonomia, l’eventuale positività al Covid 19. Bastano poche mosse per eseguirlo correttamente e non serve alcun tipo di esperienza pregressa: lo so bene perché li uso anche io all’occorrenza.

Tutto quello che occorre fare è prelevare un pochino di mucosa dalle narici, con l’apposito tamponcino, e poi “mischiarlo” con la soluzione fisiologica (anch’essa fornita in confezione). Dopodiché, sarà sufficiente versare poche gocce di preparato sulla piastra del test e aspettare qualche minuto per leggere il risultato. Impossibile sbagliare: la linea di controllo è la sentinella, che ti aiuterà a capire se la prova è stata eseguita correttamente.

Naturalmente, è bene sottolineare che si tratta di un autotest casalingo, che comunque resta efficacissimo per effettuare un controllo rapido, ad esempio in caso di raffreddore. Il prezzo unitario di appena 5,19€ è decisamente interessante e vale la pena fare scorta adesso, direttamente su Amazon: completa l’ordine rapidamente per prendere il pacco con 10 unità a 51,90€ appena.