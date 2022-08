Tampone rapido antigenico: 2€ su Amazon, fai SCORTA prima che finisca

Con appena 2€ ottieni un kit completo per eseguire un tampone rapido antigenico nella tranquillità delle mura di casa. Un set confezionato in modo da poter essere facilmente portato in giro, quindi l’ideale da avere con sé anche in vacanza. Con le promozioni Amazon del momento puoi fare un eccezionale affare, basta investire nella scorta da 10 pezzi, che prendi a 20€ circa appena. Completa l’ordine al volo per approfittarne e godi di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Tampone rapido antigenico a prezzo top su Amazon

Un prodotto super semplice da usare, ormai alla portata di tutti. In un attimo, prelevi un campione biologi da bocca o naso – con l’aiuto dell’apposito tamponcino – e lo mescoli alla soluzione in dotazione. Sistemi il liquido sulla piastra di test e aspetti una manciata di minuti. A quel punto, potrai conoscere l’esito del test.

Il tutto, puoi farlo in totale autonomia e nella serenità delle mura casalinghe. Ancora, considerando che si tratta di kit confezionati singolarmente, puoi portarlo in borsa o nello zaino in vacanza. In questo modo, potrai usarlo all’occorrenza.

Approfitta adesso dell’eccezionale prezzo Amazon e porta a casa la scorta da 10 pezzi di tampone rapido antigenico a 20€ circa appena: completa l’ordine al volo, lo ricevi con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.