Tampone antigenico veloce certificato: 3,94€ su Amazon

Il momento di fare scorta di kit per eseguire un tampone antigenico veloce – per la verifica della positività al Covid 19 – è adesso. Con l'occasione scovata su Amazon, porti a casa la singola unità a 3,94€ appena. Si tratta ti prodotti certicati CE. Tutto quello che occorre fare è investire nella confezione da 5 pezzi, che porti a casa a 19,70€ appena. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Tampone antigenico veloce: l'occasione è su Amazon

Test nasali semplicissimi da eseguire in autonomia. Basta prelevare, con l'apposito bastoncino, un po' di mucosa dalle narici. La stessa, mescolata alla soluzione fornita, sarà versata sulla piastrina del test. A quel punto, qualche minuto ed è possibile leggere i risultati. So bene quanto sia semplice farlo, li ho in casa.

Trovare dei tamponi che godano di esplicita certificazione CE, e quindi siano più sicuri e affidabili, non è semplice. Soprattutto, non è facile trovarli a prezzi ragionevoli.

Per fortuna esistono occasioni anche per questi prodotti, esattamente come quella che ho scovato oggi su Amazon. Il singolo tampone antigenico veloce lo prendi a 3,94€ appena. Basta acquistare il pacco da 5 pezzi, che prendi a 19,70€ appena: completa l'ordine al volo, le scorte sono limitatissime. Spedizioni assolutamente gratuite.