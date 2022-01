Tampone antigenico nasale rapido: 5 a 29€ su Amazon, consegna VELOCE

Tornano disponibili su Amazon, con consegna rapide e gratis, i kit per seguire un tampone antigenico nasale rapido in autonomia. La scorta da 5 pezzi la prendi a 29€ circa. Pochi pezzi disponibili, come sempre.

Tampone antigenico nasale rapido: spedizioni veloci su Amazon

Un autotest, semplicissimo da eseguire, che permette di eliminare subito qualsiasi dubbio in caso di raffreddore. Ovviamente, non è la stessa cosa di un tampone molecolare, ma è comunque una valida alternativa a lunghe code in farmacia o per verificare il decorso della malattia, prima di recarsi ad effettuare un controllo professionale.

La versione nasale è semplicissima da utilizzare e in kit c'è tutto quello che occorre. I risultati vengono mostrati sull'apposita piastrina dopo una manciata di minuti.

Super richiesti, è complicatissimo trovarli su Amazon con spedizioni rapide e gratis. Fortunatamente, è tornata disponibile in sconto una piccola scorta. La confezione con all'interno 5 pezzi di kit per eseguire un tampone antigenico nasale rapido la prendi a 29€ circa appena. Le spedizioni sono, nel momento in cui segnalo l'offerta, sono garantite dai servizi Prime.