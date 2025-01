Tagliasiepi a batteria potente e leggero: prezzo imperdibile su Amazon, anche a rate

Preparati a prenderti cura del tuo giardino in maniera efficace con questo potente tagliasiepi elettrico a batteria. Oggi, con lo sconto Amazon, può essere tuo a soli 159,99 euro invece di 209,99. Al checkout puoi anche selezionare il pagamento a rate per rendere più leggera la spesa iniziale.

Tagliasiepi elettrico a batteria: non sarà mai stato così facile

Questo tagliasiepi ha un design leggero e compatto, pesa solo 2,8 kg, e rende la potatura delle siepi un’operazione davvero semplice e veloce. La lama a doppia azione da 61 centimetri garantisce infatti un taglio netto e pulito, in grado di affrontare rami e steli fino a 27 mm di spessore.

Con la batteria al litio da 40V 2Ah di nuova generazione avrai una potenza costante e una lunga autonomia: inoltre, essendo compatibile con tutti gli strumenti del marchio Greenworks da 40V avrai sempre la massima versatilità.

Tra le altre chicche, il sistema anti-inceppamento che evita che il fogliame resti incastrato e la possibilità di ruotare lo strumento fino a 125° per permetterti di rifinire siepi sia in verticale che in orizzontale.

Un prodotto eccezionale e un investimento sicuro e duraturo per il tuo giardino: acquista adesso il tagliasiepi elettrico a batteria a soli 159,99 euro invece di 209,99.