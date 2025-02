Tagliaerba e pompa Greenworks: il bundle per il tuo giardino in SUPER OFFERTA

Preparati ad aggiornare la strumentazione per il giardinaggio con questo bundle in offerta su Amazon: include un tagliaerba a batteria e una elettropompa a immersione e puoi pagarlo soltanto 199,99 euro invece di 369,98, che sarebbe il prezzo combinato di entrambi i prodotti.

Tagliaerba ed elettropompa: potenza senza fili per il tuo giardino

Il tagliaerba e la pompa a immersione del marchio Greenworks sono la soluzione perfetta per il tuo giardino.

Con un’ampiezza di taglio di 36 cm e una batteria potente da 2x24V, il tagliaerba è perfetto per prati fino a 210 m² con una sola carica per avere un lavoro rapido, pulito e senza problemi. Le 5 altezze di taglio regolabili da 20 a 70 mm ti daranno modo di raccogliere l’erba nel cesto da 40 litri oppure sfruttare la funzione pacciamatura per nutrire il prato. A completare il quadro, le grandi ruote posteriori e il manubrio pieghevole che lo rendono facile da controllare.

La pompa a immersione Greenworks G24SWP è invece perfetta per innaffiare le piante in modo ecologico, prelevando l’acqua da cisterne, pozzi o stagni senza sprecare quella dell’acquedotto. È dotata di un ugello con 8 modalità di spruzzo, con cui scegliere tra getto potente o nebulizzazione leggera a seconda delle tue esigenze.

Entrambi gli strumenti funzionano con batterie Greenworks da 24V intercambiabili tra di loro. Al prezzo di 199,99 euro invece di 369,98 è un affare che non puoi farti scappare.