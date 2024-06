Tagliaerba + decespugliatore elettrico con 2 batterie in SCONTO di 66€

Hai un giardino non esageratamente grande e vorresti poter fare il lavoro tu, tagliando il prato senza dover spendere soldi per chiamare qualcuno? Allora non puoi assolutamente perdere questa straordinaria occasione. Se vai subito su eBay e puoi mettere nel tuo carrello tagliaerba + decespugliatore a soli 170 euro, anziché 236,30 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale VACANZE24 al momento del pagamento.

Così puoi avvalerti di una ribasso già applicato del 20%, più di un ulteriore sconto con il codice segreto del 10%, per un risparmio totale di oltre 66 euro. Davvero un’offerta pazzesca da non farsi scappare per nessun motivo al mondo.

Tagliaerba + decespugliatore: tutto elettrico e a pochissimo

Avere tagliaerba + decespugliatore elettrici ti permette di fare un lavoro veloce e senza il fastidioso filo o la puzza di carburante. Il rasaerba ha una larghezza di taglio di 32 cm e si regola in altezza in 4 livelli, passando da 20 mm a 60 mm. Il motore potente e la batteria garantisce un’autonomia enorme.

Il decespugliatore ha un’asta telescopica e regolabile in altezza in base alle tue esigenze. La puoi inoltre inclinare e ruotare a 90°, perfetta per le superfici verticali o i bordi del prato. Anche in questo caso è dotato di una batteria potente che dura lungo e si ricarica in fretta. In confezione troverai 2 batterie e un caricatore.

Non perdere tempo perché un’occasione del genere è destinata a durare pochissimo. Quindi vai immediatamente su eBay e acquista il tuo tagliaerba + decespugliatore a soli 170 euro, anziché 236,30 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di inserire il codice promozionale VACANZE24 al momento del pagamento. Ordinali ora per riceverli a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.