tado° Termostato Intelligente X: il controllo del riscaldamento smart con il 44% di sconto

Questo termostato intelligente della Tado è una soluzione moderna e versatile per il controllo del riscaldamento domestico. Oggi è in offerta ad un prezzo decisamente interessante: grazie allo sconto del 44%, è disponibile su Amazon a soli 99,99€. E’ perfetto per chi cerca un sistema efficiente e tecnologicamente avanzato per gestire le temperature della propria casa.

Questo Starter Kit include un termostato ambiente cablato e il Bridge X, che consente la connessione del dispositivo alla rete Wi-Fi di casa. Grazie all’app dedicata, puoi controllare il riscaldamento da remoto tramite smartphone o utilizzare i comandi vocali con Alexa, Siri e Google Assistant per un’esperienza ancora più comoda.

Il tado° Termostato Intelligente X offre funzionalità avanzate come il rilevamento della finestra aperta, la gestione delle temperature in base alla posizione e una pianificazione intelligente che ottimizza il riscaldamento per ridurre i consumi energetici. Non è compatibile con il sistema tado° V3+, ma si integra perfettamente con impianti di riscaldamento cablati tradizionali.

Il design elegante e minimalista lo rende adatto a qualsiasi ambiente, mentre l’installazione semplice e veloce ti consente di iniziare subito a godere dei vantaggi di un controllo climatico intelligente.

Approfitta di questa offerta su Amazon per acquistare il termostato intelligente tado° ad un prezzo davvero straordinario. Rimane poco tempo per averlo a meno di 100€…