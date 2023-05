Tado°, questo termostato smart rivoluziona la tua casa: oggi a soli 89€

Il termostato cablato tado° è un prodotto altamente efficiente che offre un controllo intelligente e personalizzato del riscaldamento domestico. Questo dispositivo sostituisce in modo efficace i comuni termostati cablati collegati alla caldaia di casa, consentendo di risparmiare energia e migliorare l’efficienza del sistema di riscaldamento.

Un piccolo gadget che rivoluziona completamente la casa, rendendo la gestione delle temperature più semplice e comoda (anche da remoto) e – ancora più importante – ti consente di risparmiare più di qualcosa in bolletta ogni mese. Oggi Amazon lo propone a soli 89,99€, con un forte sconto sul suo normale prezzo di listino.

È disponibile anche in una versione bianca per adattarsi al design del tuo ambiente domestico. Il termostato tado° può essere utilizzato come un complemento per il tado° Kit Base, consentendo di aggiungere ulteriori termostati intelligenti per gestire l’intero impianto di riscaldamento domestico. Questa soluzione permette di risparmiare ancora di più sui costi di riscaldamento. La configurazione personalizzata del termostato tado° è ideale per il controllo multi-stanza, consentendo di gestire singole zone della casa in base alle proprie esigenze. Ciò migliora ulteriormente il comfort termico in ogni ambiente.

Il termostato tado° è compatibile con la maggior parte dei sistemi di riscaldamento dei principali produttori, garantendo una massima compatibilità. Può essere utilizzato anche in proprietà in affitto, offrendo un controllo intelligente del riscaldamento senza la necessità di modifiche complesse all’impianto esistente. Se hai un sistema di riscaldamento a pavimento, il termostato digitale tado° può sostituire i termostati cablati per la gestione efficiente di tale impianto. (nota bene: non è compatibile con il riscaldamento a pavimento wifi).

Grazie all’app tado° per smartphone, puoi controllare il riscaldamento stanza per stanza in modo intuitivo, ricevendo informazioni e consigli utili su come migliorare il clima della tua casa. Questa app ti consente di gestire il riscaldamento da qualsiasi luogo ti trovi. La confezione include 1 termostato intelligente cablato tado°, 3 batterie AAA, cuscinetti adesivi, materiale di fissaggio e istruzioni per il montaggio. Con tado°, puoi creare un ambiente domestico confortevole e risparmiare energia in modo intelligente. Non farti scappare questa offerta!

