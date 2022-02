Tado: il miglior termostato smart in sconto del 55%, occasione d'oro

Tempo di rendere intelligenti i termosifoni, anzi l'intero impianto di riscaldamento, con il migliore termostato smart che si potrebbe scegliere, quello di Tado. Con lo sconto Amazon del 55%, puoi prenderlo a 99€ circa appena invece di 219€. Un'occasione d'oro, impossibile trovar dei meglio in questa fascia prezzo. Completa l'ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Tado, il termostato smart è in sconto super su Amazon

Un prodotto il cui design di certo non passa inosservato. Bellissimo e compatto, ha uno stile unico: impossibile averlo in casa e non riconoscerlo. In un attimo, lo sostituisci al vecchio sistema, lo colleghi Internet tramite l'applicazione per Android e iOS e sei pronto.

Da quel momento in poi, potrai gestire tutto il sistema di riscaldamento tramite lo smartphone. In un attimo, verifichi la temperatura e puoi elevarla per attivare il riscaldamento. Inoltre, ricevi notifiche push che ti informeranno se una finestra è stata aperta e sta entrando aria fredda.

Addirittura, puoi controllare la qualità dell'aria interna, così da sapere se – ad esempio – il livello di umidità ambientale è troppo alto.

Inoltre, puoi programmare l'accensione dei termosifoni. Non importa quale impianto tu abbia, questo gioiellino è pienamente compatibile con caldaie a gas, gasolio, a pavimento, a condensazione oppure OpenTherm.

Super semplice da installare e da configurare, ti renderai conto che un termostato smart è quello che ti serviva e non hai mai pensato di implementare all'interno del tuo sistema di riscaldamento. Soprattutto, ti renderai conto di quanto è comodo poterlo gestire con la voce, sfruttando l'assistente vocale Alexa.

Insomma, il migliore termostato smart è quello di Tado e – con il 55% di sconto – è finalmente disponibile a prezzo super accessibile. Adesso, questo gioiellino puoi portarlo a casa a 99€ circa appena invece di 219€ da Amazon. Completa l'ordine al volo per non perdere l'offerta. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Scorte super limitate, promozione a tempo.