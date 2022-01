Taccuino SMART tutto in uno: powerbank, penna USB e ricarica wireless

Io ne sono proprio sicura. Un taccuino smart come questo non l'hai mai visto. Hai tutti i tuoi fogli, che si possono sostituire, ma non solo. Un prodotto tutto in uno, che integra anche un powerbank da 8000 mAh, diversi cavi di ricarica, un sistema di ricarica wireless e una penna USB da 16GB.

Un solo dispositivo, tutto quello che ti serve. Una genialata che da Amazon porti a casa a 39€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Pochissimi pezzi ancora disponibili.

Taccuino smart: è assolutamente pazzesco

Un prodotto particolarissimo, in giro non se ne vedono praticamente. Un dispositivo geniale, in grado di mettere insieme il potere dell'analogico (carta e penna) e quello del digitale.

All'interno, un sacco di fogli ben organizzati nel sistema ad anello. Dunque, potrai comprare dei refill e sostituire i fogli già scritti infinite volte. Oltre a questo, a disposizione hai:

un powerbank da 8000 mAh integrato per ricaricare i tuoi device;

da 8000 mAh integrato per ricaricare i tuoi device; cavi con tutte le uscite che ti possono servire (USB C, microUSB e Lightning);

che ti possono servire (USB C, microUSB e Lightning); una penna USB da 16GB, integrata nella fibbia di chiusura del dispositivo;

da 16GB, integrata nella fibbia di chiusura del dispositivo; un sistema di ricarica wireless, direttamente sulla copertina del prodotto: basterà appoggiare i tuoi device compatibili con questo sistema e aspettare che si ricarichino.

Impensabile, normalmente, che un dispositivo come questo sia in grado di offrirti tutta questa tecnologia. Eppure, il taccuino smart esiste e costa pochissimo. Adesso questa genialata la porti a casa a 39€ circa appena da Amazon e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non perdere l'occasione di avere un prodotto decisamente unico nel suo genere e super apprezzato.