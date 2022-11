Taccuino SMART a 13€ su Amazon: sconto pazzesco di fine Black Friday

Il taccuino smart è un prodotto particolarissimo, che ti permette di salvare in digitale tutti i tuoi appunti e non solo. Infatti, quello che scrivi puoi cancellarlo e ricominciare: zero sprechi di carta. Complice un golosissimo sconto Amazon, puoi prenderlo a 13€ circa appena nella versione compatta. Se lo desideri, c’è la versione grande (foglio A4) a 22€ circa: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Taccuino smart in sconto: un gadget imperdibile

Un prodotto sfizioso, interessante e super utile. Grazie alla speciale carta che compone il blocco, puoi scrivere, creare, disegnare e prendere appunti. Quando finisci, tramite la speciale applicazione puoi digitalizzare il contenuto del foglio. Poi, una volta finito, con un panno umido cancelli tutto e torna pronto all’uso.

Un sacco di pagine, che puoi utilizzare praticamente all’infinito: non servirà comprare refill di alcun tipo. Basta utilizzare la penna giusta, inclusa in kit (Pilot Frixion).

Scegli il formato che preferisci e scopri il potenziale del taccuino smart. Su Amazon il prezzo adesso è imbattibile:

In tutti i casi, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, disponibilità in promozione limitatissima.

