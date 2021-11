Tablet: vendite in calo per la prima volta dall'inizio della pandemia

Mentre molti settori hanno subito un forte calo dallo scorso anno a causa della pandemia, il mercato che ha registrato cinque trimestri di crescita costante è quello dei tablet. Purtroppo, l'entusiasmante impennata sta rallentando ed ora, per la prima volta dallo scorso anno, le spedizioni di tablet e Chromebook sono diminuite.

Tempi duri per Chromebook e tablet

I numeri di IDC mostrano che il mercato dei tablet è in calo del 9,4% nel terzo trimestre del 2021, rispetto ai numeri dello scorso anno nel medesimo periodo. Solo 42,3 milioni di unità sono state spedite durante questo lasso di tempo. Il picco dell'anno scorso è stato determinato ovviamente dalla domanda di più dispositivi portatili, quando le persone hanno iniziato a lavorare e studiare da casa. Quindi le aziende, le scuole ed i consumatori in generale tentavano di ottenere il maggior numero possibile di dispositivi.

Apple si è riconfermata il principale produttore di tablet, ottenendo il 34,6% del mercato e registrando una crescita del 4,6% su base annua. L'unico altro brand in costante aumento è stato Lenovo, al quarto posto, con un marketshare del 10,1% ed una crescita del 2,1%. Samsung, in seconda posizione, ha raggiunto quota 17,7% ma assieme ad Amazon, terza con l'11,1%, ha subito un calo significativo. Huawei, quinta con solo il 5,4%, ha registrato la maggiore inflessione pari al 45,9%.

Il mercato dei Chromebook ha evidenziato i numeri peggiori in questo trimestre, in virtù di un calo del 29,8% nelle spedizioni su base annua. Le vendite sono state piuttosto buone negli ultimi mesi, dato che l'economia ha iniziato a riprendersi. La cattiva notizia è che c'è stata una discesa ripida nel Q3 2021: tuttavia, i Chromebook stanno ottenendo buone performance nei mercati emergenti. IDC afferma che, contrariamente alle aspettative, il calo non sarebbe dovuto alla riduzione della domanda ma all'offerta limitata, tenendo in considerazione la crisi dei chipset.