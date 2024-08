Tablet TECLAST M50HD: un'OCCASIONE a tempo LIMITATO (-29%)

Oggi è il momento perfetto per mettere le mani sul tablet TECLAST M50HD, grazie a uno sconto incredibile del 29% su Amazon, disponibile per un tempo limitato. Questo dispositivo rappresenta una combinazione impeccabile di prestazioni, design e funzionalità avanzate, rendendolo un acquisto imperdibile al prezzo speciale di soli 119,99 euro, anziché 169,99 euro.

Tablet TECLAST M50HD: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il TECLAST M50HD è alimentato dal potente processore UNISOC T606, che opera a una velocità di 2.0 GHz, garantendo un’esperienza fluida e rapida. Con l’ultimo sistema operativo Android 13, gli utenti possono beneficiare di un’interfaccia ottimizzata, un maggiore controllo sulla privacy e funzionalità intelligenti migliorate come la nuova modalità touch dei gesti e la modalità scura globale. Queste caratteristiche rendono il tablet altamente personalizzabile e adatto a qualsiasi esigenza.

La capacità di memoria è uno dei punti forti di questo tablet. Con 16GB di RAM (8GB RAM + 8GB di memoria espandibile) e 128GB di ROM, espandibili fino a 2TB con una scheda microSD, non avrai mai problemi di spazio. Inoltre, la certificazione Widevine L1 assicura la compatibilità con i principali servizi di streaming come Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ e Hulu, garantendo un’esperienza multimediale di alta qualità.

Il display IPS da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 e un rapporto schermo-corpo dell’83% offre una visione coinvolgente. La tecnologia T-color migliora ulteriormente i colori e i dettagli delle immagini, rendendo ogni contenuto visivamente accattivante. Il design elegante e leggero, con uno spessore di soli 7,8 mm e un peso di 435 g, rende il TECLAST M50HD facile da portare ovunque.

Connettività e durata della batteria sono altri punti di forza del M50HD. Supporta dual 4G LTE, WiFi a doppia banda (2,4/5,0 GHz) e Bluetooth 5.0, offrendo opzioni di connessione versatili. La batteria da 6000 mAh permette di godere di film, letture e navigazione per ore, senza preoccupazioni. La qualità del suono, grazie alla terza generazione di tecnologia svedese e al chip dell’amplificatore indipendente, offre un’esperienza sonora immersiva.

Infine, il tablet è dotato di una doppia fotocamera: una frontale da 5 MP e una posteriore da 13 MP, perfette per catturare ogni momento speciale. Con una garanzia di 2 anni e un servizio clienti disponibile per risolvere qualsiasi problema entro 24 ore, il TECLAST M50HD è un investimento da non perdere al prezzo ridicolo di soli 119,99 euro.